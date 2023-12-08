Станом на 03:57 було відомо про одного постраждалого внаслідок ворожої атаки.

В ніч проти пʼятниці, 8 грудня 2023 року, російські окупаційні війська завдали ударів по Харкову. Відомо про щонайменше одного постраждалого внаслідок атаки.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, ворог завдав не менше пʼяти ударів. За попередньою інформацією, постраждали кілька житлових будинків у різних районах міста.

"Наразі відомо про одну постраждалу людину. На місцях "прильотів" працюють усі відповідні служби", – написав він.

Відео дня

О 03:57 очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що було завдано шість ракетних ударів по місту.

"Станом на зараз зафіксували влучання в Холодногірському та Шевченківському районах. Попередньо – ракетами С-300. Одній людині надали медичну допомогу на місці. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури", – додав він.

Удари РФ по Україні

Вдень 7 грудня російські окупанти вдарили по одній з шахт державного підприємства "Торецьквугілля", що на Донеччині. Внаслідок атаки постраждав 32-річний співробітник.

Крім того, було суттєво пошкоджено обладнання, роботу шахти зупинили. У Міненерго розповіли, що на момент удару в шахті перебувало 6 осіб, усі вони виведені на поверхню. Через обстріл шахту знеструмлено.

Крім того, того ж дня росіяни атакували Херсонщину. Ворог обстріляв село Тягинка, внаслідок чого поранення отримали четверо людей. 67-річного місцевого жителя госпіталізували в тяжкому стані. За його життя борються медики.

Вас також можуть зацікавити новини: