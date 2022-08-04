У будівлях вибиті вікна, двері, побитий дах та пошкоджене майно мешканців.

Сьогодні під час ранкових обстрілів Миколаєва пошкоджено понад 10 приватних будинків, три багатоповерхівки та офісну будівлю.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у своєму Telegram-каналі.

"Лише у центрі міста пошкоджено більше 10 приватних будинків, три багатоповерхівки та офісну будівлю. У них вибиті вікна, двері, побитий дах та пошкоджене майно. В одному з дворів потрібно зносити аварійну арку, яку значно пошкодило під час обстрілу", - розповів він.

За словами міського голови, зранку на місцях працювали комунальники, які розчистили проїжджу частину і тротуари від уламків та сміття, а також полагодили дорогу від ям, які утворились внаслідок влучання ракет.

Як повідомляв УНІАН, зранку сьогодні, 4 серпня, у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Пошкоджено житлові будинки. Також внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків виникла пожежа. Окрім цього, одна з ракет влучила в проїжджу частину, інша – у тротуар.

Місто було обстріляне 4 рази – о 04:00, о 04:40, потім о 06:00 і о 08:00. Було зафіксовано до 18 вибухів, у тому числі і касетних снарядів.

Під удар потрапили два райони міста – Центральний і Корабельний.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині затримали чоловіка, який передавав ворогу координати позицій ЗСУ, розташування військової техніки та маршрути їхнього руху у регіоні.

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