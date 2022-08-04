Сьогодні під час ранкових обстрілів Миколаєва пошкоджено понад 10 приватних будинків, три багатоповерхівки та офісну будівлю.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у своєму Telegram-каналі.
"Лише у центрі міста пошкоджено більше 10 приватних будинків, три багатоповерхівки та офісну будівлю. У них вибиті вікна, двері, побитий дах та пошкоджене майно. В одному з дворів потрібно зносити аварійну арку, яку значно пошкодило під час обстрілу", - розповів він.
За словами міського голови, зранку на місцях працювали комунальники, які розчистили проїжджу частину і тротуари від уламків та сміття, а також полагодили дорогу від ям, які утворились внаслідок влучання ракет.
Як повідомляв УНІАН, зранку сьогодні, 4 серпня, у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Пошкоджено житлові будинки. Також внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків виникла пожежа. Окрім цього, одна з ракет влучила в проїжджу частину, інша – у тротуар.
Місто було обстріляне 4 рази – о 04:00, о 04:40, потім о 06:00 і о 08:00. Було зафіксовано до 18 вибухів, у тому числі і касетних снарядів.
Під удар потрапили два райони міста – Центральний і Корабельний.
Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині затримали чоловіка, який передавав ворогу координати позицій ЗСУ, розташування військової техніки та маршрути їхнього руху у регіоні.