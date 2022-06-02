На думку президента, Росія настільки зневажає й власних громадян, що вони й не розуміють, у чому цінність життя людини.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські солдати вбивають і гинуть самі так, ніби вони пил під ногами господарів Росії.

Про це він заявив у відеозверненні.

Президент нагадав, що щороку 1 червня відзначається День захисту дітей.

"Але від 24 лютого у нашій країні змінилося все. Буквально кожен день для нас тепер день захисту, день захисту усіх наших людей, дітей, нашого майбутнього, захисту вільної країни, у якій кожна дитина зможе, коли виросте, жити таким життям, яким їй захочеться без примусу...", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що усі бачать, що Росія несе Україні та що вона хоче принести в інші країни Європи - повне презирство до окремих людей, народів.

На думку глави держави, Росія настільки зневажає й власних громадян, що вони й не розуміють, у чому цінність життя людини.

"Російські солдати вбивають і гинуть самі так, ніби вони не люди, а пил. Пил під ногами господарів Росії", - сказав він.

Президент наголосив, що принципи життя українців зовсім інші, незважаючи на те, що саме життя змінилося із настанням воєнного часу.

"Кожна людина має значення - це головне, що відрізняє нас від окупантів", - підкреслив Зеленський.

Він нагадав, що за 98 днів повномасштабного вторгнення Росії внаслідок ударів окупантів постраждали 689 дітей - і це лише випадки, про які відомі.

"У нас поки що немає всієї інформації з території, яка зараз залишається окупованою. Але з того, що відомо на сьогодні, – 446 дітей поранені, 243 дитини загинули. Ще 139 зникли безвісти...", - додав глава держави.

Зеленський коротко розповів історії кількох дітей, які загинули в результаті ворожих обстрілів.

"Я назвав зараз тільки десяток дітей із 243. І це не просто цифри. Кожен рядок - це окремий світ, який був знищений армією Росії. У цьому переліку є й ті, про кого взагалі нічого невідомо, навіть імені...", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації ліквідували 30 700 ворожих солдатів.