Українські захисники знищили майже 31 тисячу ворожих солдатів.

Збройні сили України з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації усунули 30 700 ворожих солдатів. Вони також знищили 1361 танків, 208 літаків і 175 гвинтокрилів.

Оновлені дані втрат РФ опублікував прес-центр Генштабу ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook. Статистику традиційно розділили на загальну і добову.

Втрати Росії в Україні станом на 1 червня

особового складу — близько 30 700 осіб (+200);

танків — 1361 одиниця (+3);

бойових броньованих машин — 3343 одиниці (+41);

артилерійських систем — 656 одиниць (+10);

РСЗВ — 207 одиниць (+0);

засобів ППО — 94 одиниці (+1);

літаків — 208 одиниць (+0);

гвинтокрилів — 175 одиниць (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 519 одиниць (+4);

крилатих ракет — 120 одиниць (+0);

кораблів/катерів — 13 одиниць (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 2290 (+15) одиниць;

спеціальної техніки — 49 одиниць (+1).

Дані уточнюються через високу інтенсивність битв на сході та півдні України. Зі статистики вище помітно, що рашисти втрачають до 100 одиниць техніки за добу.

Нагадаємо, найзапекліші битви зараз ведуться на Донбасі. Окупанти намагаються просуватися в Сєвєродонецьку. Вони захопили 70 % міста і прагнуть взяти ВСУ в оточення. На думку голови Луганської ОВА Сергія Гайдая українські захисники можуть відійти з Сєвєродонецька, щоб не опинитися замкнутими в кільце.

Рашисти також перейшли в наступ на Лиманському напрямку. Ворог перегрупувався і почав наземну атаку за підтримки гелікоптерів. Наразі в районі тривають бойові дії.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: