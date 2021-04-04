Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) показала відео, які можуть підтверджувати, що Росія перекидає в бік кордону з Україною військову техніку, маскуючи при цьому номерні знаки.
3 квітня CIT заявила, що знайшла два відео, опубліковані користувачем Twitter @GirkinGirkin, який, за словами розслідувачів, збирає матеріали про перекидання російської техніки на кордон з Україною. Користувач зазначив, що відео зняті 1 та 2 квітня.
"На обох зображені вантажівки, що буксують гаубиці "Мста-Б". На першому відео оператор говорить "номера прикриті регіону", а на другому чітко видно, що на вантажівках синьою плівкою або ізострічкою заклеєні держномери: прихований код, який на цивільних номерах означає регіон, а на військових - найчастіше приналежність до військового округу", - зазначає CIT.
Розслідувачі стверджують, що їм вдалося встановити місце, де знімалися відео. Це район Ростова-на-Дону на трасі М4, яка на північ від місця зйомки проходить близько до кордону з Україною.
Читайте такожЗеленський провів велику нараду з генералами - Данілов"Колони теж спрямовуються на північ. Хоча ми не знаємо пункти їх призначення, варто згадати, що не так давно на відео з Воронежа потрапила колона з кодом 76 на номерах - цей код належить до Центрального військового округу, який взагалі не межує з Україною", - повідомляють розслідувачі.
CIT також стверджує, що їм вдалося виявити кілька фото і відео з рухом ешелонів військової техніки, знятих нещодавно, наприклад, в Новосибірську, Тюмені та Красноуфімську Свердловської області РФ.
"Це дозволяє припустити, що на кордон з Україною продовжують перекидати не лише частини з Західного і Південного військових округів, що межують з нею, а й щонайменше з Центрального", - додали в CIT.
Ростовская обл, 01.04.2021 pic.twitter.com/i9PgC3W1yE— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 1, 2021
Аксай, Ростовская обл, 02.04.2021— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 3, 2021
... номера заклеены pic.twitter.com/vhk7LQyUPs
CIT визначає себе як команду незалежних російських блогерів-розслідувачів військових конфлікти й, зокрема, ролі Росії в них за допомогою відкритих джерел. Раніше вони, наприклад, публікували матеріали щодо війни на Донбасі та в Сирії.
Стягування військ Росії до кордону України
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.
- У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.
- 1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.
- За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.
- З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні й провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.
- Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".
- Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 2 квітня провели пряму телефонну розмову - вперше після перемоги першого з них на виборах. Байден, зокрема, запевнив Зеленського, що Україна не залишиться наодинці з агресією Росії.
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