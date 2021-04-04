Розслідувачі припускають, що в бік кордону з Україною продовжують перекидати не лише частини з Західного і Південного військових округів, які межують з нею, а й з Центрального.

Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) показала відео, які можуть підтверджувати, що Росія перекидає в бік кордону з Україною військову техніку, маскуючи при цьому номерні знаки.

3 квітня CIT заявила, що знайшла два відео, опубліковані користувачем Twitter @GirkinGirkin, який, за словами розслідувачів, збирає матеріали про перекидання російської техніки на кордон з Україною. Користувач зазначив, що відео зняті 1 та 2 квітня.

"На обох зображені вантажівки, що буксують гаубиці "Мста-Б". На першому відео оператор говорить "номера прикриті регіону", а на другому чітко видно, що на вантажівках синьою плівкою або ізострічкою заклеєні держномери: прихований код, який на цивільних номерах означає регіон, а на військових - найчастіше приналежність до військового округу", - зазначає CIT.

Розслідувачі стверджують, що їм вдалося встановити місце, де знімалися відео. Це район Ростова-на-Дону на трасі М4, яка на північ від місця зйомки проходить близько до кордону з Україною.

Читайте такожЗеленський провів велику нараду з генералами - Данілов"Колони теж спрямовуються на північ. Хоча ми не знаємо пункти їх призначення, варто згадати, що не так давно на відео з Воронежа потрапила колона з кодом 76 на номерах - цей код належить до Центрального військового округу, який взагалі не межує з Україною", - повідомляють розслідувачі.

CIT також стверджує, що їм вдалося виявити кілька фото і відео з рухом ешелонів військової техніки, знятих нещодавно, наприклад, в Новосибірську, Тюмені та Красноуфімську Свердловської області РФ.

"Це дозволяє припустити, що на кордон з Україною продовжують перекидати не лише частини з Західного і Південного військових округів, що межують з нею, а й щонайменше з Центрального", - додали в CIT.

CIT визначає себе як команду незалежних російських блогерів-розслідувачів військових конфлікти й, зокрема, ролі Росії в них за допомогою відкритих джерел. Раніше вони, наприклад, публікували матеріали щодо війни на Донбасі та в Сирії.

Стягування військ Росії до кордону України

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Автор: Катерина Комолова