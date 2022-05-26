Водночас загарбники намагаються прорвати оборону українських військ для встановлення контролю над ділянкою автошляху Бахмут-Лисичанськ та подальшого розвитку наступу в напрямку Лисичанська.

Російські окупанти знизили інтенсивність наступальних дій на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

"На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках відзначається зниження інтенсивності наступальних дій. Водночас не припиняються мінометні та артилерійські обстріли по позиціях наших військ", - сказав він.

Громов нагадав, що окупанти не припиняють наступальні дії на сході України, обстріли уздовж лінії фронту та в глибині оборони українських військ.

"Ворог намагається встановити повний контроль, насамперед, над Луганською, а в подальшому - над Донецькою областями в межах їх адміністративних кордонів. Незважаючи на перевагу в живій силі і озброєнні, військовій техніці, противник на сьогоднішній день не зміг досягнути поставленої мети", - підкреслив Громов.

Так, зокрема, з метою порушення транспортного сполучення окупанти обстрілюють мостові переправи між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Також вони намагаються прорвати оборону українських військ для встановлення контролю над ділянкою автошляху Бахмут-Лисичанськ та подальшого розвитку наступу в напрямку Лисичанська.

"Для підтримки наступаючих військ зосередив підрозділи приватної військової компанії "Вагнер" в районі Попасної", - розповів Громов.

За його словами, відповідно до інформації, що потребує уточнення, окупанти не залишають спроб і готуються до форсування річки Сіверський Донець.

На Харківському напрямку окупанти здійснюють вогневий вплив на українські війська з метою недопущення їх виходу до державного кордону, частково намагаються покращити своє тактичне положення, а також проводить штурмові дії у Терновій, проте успіху не мають.

Також Громов додав, що ворожі війська продовжують обстрілювати з артилерії позиції українських військ в районах Рубіжного, Тернової, Черкаських та Руських Тишок.

Він зауважив, що зберігається імовірність ведення ворогом наступальних дій на окремих напрямках з метою покращення тактичного положення та, ймовірно, виходу на адмінкордон Херсонської області.

Громов додав, що окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по об'єктах інфраструктури та житлових кварталах у багатьох населених пунктах України. Також тривають артилерійські обстріли українських міст, що призводить до чисельних жертв серед місцевого населення.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявляла, що бої ЗСУ з російськими загарбниками досягнули максимальної інтенсивності вздовж всієї лінії зіткнення.

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