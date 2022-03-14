фото REUTERS

Військовослужбовці Збройних сил Росії, які воювали в Україні й вижили, масово пишуть рапорти про відмову повертатися в зони бойових дій.

Про це пише видання Guildhall.

"У розпорядження інформаційного агентства Guildhall перевірене джерело передало фотографії рапортів російських військовослужбовців, які воювали в Україні й повернулися в місця дислокації. Військовослужбовці зс рф, які вижили в Україні, масово пишуть рапорти про відмову повертатися в зони бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Редакція видання отримала відповідні рапорти військовослужбовців 41 А ЦВО ЗС РФ, які в повному складі прибули в Україну. Серед причин відмови солдати вказують небажання бути використаними як "гарматне м'ясо", нероз'яснення причин військової операції в Україні, відсутність технічного забезпечення та зв'язку з командуванням тощо.

Так, сержант Мірапов Сапар Мерданович у рапорті командиру військової частини № 61899 вказує: "(…) цим доповідаю, що вважаю за неможливе своє повторне відбуття з причини поганої організації, відсутності зв'язку, технічного забезпечення. Приїхав, не розуміючи, навіщо я там потрібний, без пояснення завдання. Я не хочу бути гарматним м'ясом", - заявив у рапорті сержант ЗС РФ Мірапов.

У свою чергу командир 2-го відділення 3-го взводу мотострілецької роти молодший сержант Пугачов Олександр Олексійович повідомляє командиру 3-го мотострілецького батальйону, що "(…) відмовляється повторно брати участь у бойових діях в Україні з причини відсутності матеріально-технічного забезпечення, відсутності координації дій, відсутності будь-якого зв'язку в підрозділі та з командуванням".

Командир 2-го мотострілецького взводу 9-ої мотострілецької роти лейтенант Єгоров вказує, що "(…) від самого початку ми зіткнулися з обманом і приховуванням справжніх цілей та завдань, які стояли перед нами. Під різними і нікому незрозумілими "навчаннями" та "навчально-бойовими завданнями" малися на увазі зовсім інші заходи (…). Переходячи кордон України, ми повністю дискредитували себе в очах як світової, так і слов'янської спільноти. З цієї миті наші дії мали окупаційний характер, що явно виражалося в діях мирного населення (...)", - написав лейтенант ЗС РФ Єгоров.

Агентство також наводить фотокопії інших рапортів військовослужбовців збройних сил Російської Федерації.

Фото Рапорти російських військових 14 березня 2022
Фото Рапорти російських військових 14 березня 2022
Фото Рапорти російських військових 14 березня 2022
Фото Рапорти російських військових 14 березня 2022
Фото Рапорти російських військових 14 березня 2022
Фото Рапорти російських військових 14 березня 2022
Фото Рапорти російських військових 14 березня 2022
Фото Рапорти російських військових 14 березня 2022
Фото Рапорти російських військових 14 березня 2022
Фото Рапорти російських військових 14 березня 2022

Крім того, джерело Guildhall в українському уряді повідомляє, що у зв'язку з відмовою окремих посадових осіб офіцерського складу ЗС РФ, у тому числі заступників 76-ої десантно-штурмової дивізії (Псков) ПДВ, виконувати наказ з ведення бойових дій на території України, органами військової поліції ЗС РФ було затримано чотирьох військовослужбовців зазначеної дивізії.

Нагадаємо, згідно з даними прес-служби Генштабу ЗСУ з початку вторгнення в Україну, станом на 13 березня, загальні бойові втрати російських військових становили понад 12 тисяч осіб особового складу.