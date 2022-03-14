Серед причин відмови солдати вказують небажання бути використаними як "гарматне м'ясо", нероз'яснення причин військової операції в Україні, відсутність технічного забезпечення та зв'язку з командуванням тощо.

Військовослужбовці Збройних сил Росії, які воювали в Україні й вижили, масово пишуть рапорти про відмову повертатися в зони бойових дій.

Про це пише видання Guildhall.

"У розпорядження інформаційного агентства Guildhall перевірене джерело передало фотографії рапортів російських військовослужбовців, які воювали в Україні й повернулися в місця дислокації. Військовослужбовці зс рф, які вижили в Україні, масово пишуть рапорти про відмову повертатися в зони бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Редакція видання отримала відповідні рапорти військовослужбовців 41 А ЦВО ЗС РФ, які в повному складі прибули в Україну. Серед причин відмови солдати вказують небажання бути використаними як "гарматне м'ясо", нероз'яснення причин військової операції в Україні, відсутність технічного забезпечення та зв'язку з командуванням тощо.

Так, сержант Мірапов Сапар Мерданович у рапорті командиру військової частини № 61899 вказує: "(…) цим доповідаю, що вважаю за неможливе своє повторне відбуття з причини поганої організації, відсутності зв'язку, технічного забезпечення. Приїхав, не розуміючи, навіщо я там потрібний, без пояснення завдання. Я не хочу бути гарматним м'ясом", - заявив у рапорті сержант ЗС РФ Мірапов.

У свою чергу командир 2-го відділення 3-го взводу мотострілецької роти молодший сержант Пугачов Олександр Олексійович повідомляє командиру 3-го мотострілецького батальйону, що "(…) відмовляється повторно брати участь у бойових діях в Україні з причини відсутності матеріально-технічного забезпечення, відсутності координації дій, відсутності будь-якого зв'язку в підрозділі та з командуванням".

Командир 2-го мотострілецького взводу 9-ої мотострілецької роти лейтенант Єгоров вказує, що "(…) від самого початку ми зіткнулися з обманом і приховуванням справжніх цілей та завдань, які стояли перед нами. Під різними і нікому незрозумілими "навчаннями" та "навчально-бойовими завданнями" малися на увазі зовсім інші заходи (…). Переходячи кордон України, ми повністю дискредитували себе в очах як світової, так і слов'янської спільноти. З цієї миті наші дії мали окупаційний характер, що явно виражалося в діях мирного населення (...)", - написав лейтенант ЗС РФ Єгоров.

Агентство також наводить фотокопії інших рапортів військовослужбовців збройних сил Російської Федерації.

Крім того, джерело Guildhall в українському уряді повідомляє, що у зв'язку з відмовою окремих посадових осіб офіцерського складу ЗС РФ, у тому числі заступників 76-ої десантно-штурмової дивізії (Псков) ПДВ, виконувати наказ з ведення бойових дій на території України, органами військової поліції ЗС РФ було затримано чотирьох військовослужбовців зазначеної дивізії.

Нагадаємо, згідно з даними прес-служби Генштабу ЗСУ з початку вторгнення в Україну, станом на 13 березня, загальні бойові втрати російських військових становили понад 12 тисяч осіб особового складу.