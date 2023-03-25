Новозеландська міністерка Махута засудила незаконне вторгнення Росії в Україну

Міністерка закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута під час зустрічі зі своїм китайським колегою Цінь Ганом висловила стурбованість щодо надання будь-якої летальної допомоги Росії. Раніше в НАТО підверджували, що Кремль просив Пекін про таку допомогу.

Як повідомляє урядова прес-служба Нової Зеландії, цей візит став першим з 2018 року візитом голови новозеландського МЗС до Китаю. Під час поїздки міністерка Махута засудила незаконне вторгнення Росії в Україну та підтвердила відданість своєї країни Статуту ООН і захисту суверенітету та територіальної цілісності України.

"Нова Зеландія буде стурбована будь-яким наданням летальної допомоги на підтримку незаконної війни, яку веде Росія", – сказала Наная Махута на своїй першій зустрічі з новопризначеним міністром закордонних справ Китаю Цинь Ганом.

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Наная Махута також висловила стурбованість розвитком подій у Південно-Китайському морі та зростанням напруженості в Тайванській протоці, ситуації з правами людини в Сіньцзяні та правами і свободами у Гонконзі.

Нова Зеландія - позиція щодо війни в Україні

З перших днів повномасштабної війни в Україні Нова Зеландія надає підтримку Україні та публічно засуджує розв’язану Росією війну. Зокрема, в ГА ООН прем'єр-міністерка країни Джасінда Ардерн назвала розв’язану Росією війну проти України "незаконною" та "аморальною", такою, що є "прямою атакою" на міжнародну систему.

Вже у середині березня влада Нової Зеландії запровадила санкції проти російських чиновників, зокрема, російських президента, прем’єра, голови МЗС і Міноборони тощо. Запроваджувалися і торгові санкції, обмеження щодо оборонних підприємств і енергоресурсів.

Країна надавала для українських воїнів бронежилети, шоломи та інші засоби захисту, залучалася до програми тренувань.

Також в листопаді міністр оборони Нової Зеландії відвідував Україну, цей візит став першим в історії відносин між країнами.

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