Сіра зона розширюється, і ворог нічого не може з цим вдіяти.

На лівому березі Дніпра на Херсонщині розширюється сіра зона. Така тенденція продовжиться, російські окупанти не мають можливості протистояти ефективним діям українських військ, заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Варто розуміти, що увага до лівого берега Дніпра дуже давно прикута. Зокрема, від Олешок до Нової Каховки. Вже протягом кількох тижнів ми спостерігаємо повідомлення від американського Інституту вивчення війни про розширення плацдарму й розширення сірої зони. Ми також маємо обережні коментарі від оперативного командування "Південь". Проте водночас ми спостерігаємо паніку окупантів в їхніх пабліках. Також і російські воєнкори панікують з приводу дій ЗСУ на лівому березі Дніпра", – наголосив чиновник в ефірі телеканалу "Еспресо".

Він зауважив, що сіра зона розширюється, і ворог нічого не може з цим вдіяти. Хлань також повʼязав із цим новину про відхід російського угруповання "Днепр", яка ширилася в пропагандистських ресурсах вранці 13 листопада.

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"На фоні цього сьогодні зʼявилась новина від відомих російських ресурсів, що нібито окупанти вирішили відійти на кращі позиції. Потім вони почали спростовувати ці новини. Все це і вказує на те, що зробити хоч щось проти вдалих дій Сил оборони вони не можуть", – резюмував депутат.

Ситуація на лівому березі Дніпра: останні новини

Вранці 13 листопада низка російських пропагандистських ресурсів із посиланням на Міністерство оборони країни-агресорки заявили, що російське командування ухвалило рішення про відвід угруповання "Днепр", яке базується на лівобережжі Херсонщини, на "більш вигідні позиції". Мовляв, відступ із Херсонщини є перегрупуванням, після якого частина сил буде задіяна для наступу на інших напрямках.

Примітно, що всього за кілька годин ті ж ресурси "анулювали" свою новину. Там пояснили це тим, що повідомлення відправило не Міноборони РФ. У самому ж відомстві наголосили, що новина про відступ окупантів з Херсонщини – це "провокація".

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