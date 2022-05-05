Розвідники опублікували список воєнних злочинців та "нагороди" якими їх нагороджуватимуть.

За вчинення геноциду народу України та нищення інфраструктури української держави російським військовим видають нагороди для військових радянської армії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Напередодні 9 травня, за вчинення геноциду народу України та нищення інфраструктури української держави, військовослужбовців 54 бригади управління 35 загальновійськової армії східного військового округу армії країни-окупанта (в/ч 53790), що дислокується у місті Бєлогорськ, нагороджують медалями "Жукова", "Суворова", "За отвагу" та орденами "мужества", - йдеться в повідомленні.

Розвідки нагадали, що медаль Жукова призначена для вручення ветеранам "великої вітчизняної війни, органів НКВС, збройних сил СРСР та особам які перенесли блокаду".

"Медалі "За отвагу" і ордени "мужества" окупанти, мабуть, заслужили за "подвиги" під час мародерства, крадіжок побутової техніки та спідньої білизни українців", - зауважили в ГУР МО.

Розвідники також опублікували список воєнних злочинців та "нагороди" якими їх нагороджуватимуть.

Як писав УНІАН, у Міністерстві оборони України очікують, що до 9 травня Російська Федерація може вдатися до провокацій чи посилення обстрілів.

Військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін 9 травня буде "звітувати" своїм громадянам про захоплення Маріуполя, видаючи це за "перемогу".

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