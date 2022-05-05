За вчинення геноциду народу України та нищення інфраструктури української держави російським військовим видають нагороди для військових радянської армії.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
"Напередодні 9 травня, за вчинення геноциду народу України та нищення інфраструктури української держави, військовослужбовців 54 бригади управління 35 загальновійськової армії східного військового округу армії країни-окупанта (в/ч 53790), що дислокується у місті Бєлогорськ, нагороджують медалями "Жукова", "Суворова", "За отвагу" та орденами "мужества", - йдеться в повідомленні.
Розвідки нагадали, що медаль Жукова призначена для вручення ветеранам "великої вітчизняної війни, органів НКВС, збройних сил СРСР та особам які перенесли блокаду".
"Медалі "За отвагу" і ордени "мужества" окупанти, мабуть, заслужили за "подвиги" під час мародерства, крадіжок побутової техніки та спідньої білизни українців", - зауважили в ГУР МО.
Розвідники також опублікували список воєнних злочинців та "нагороди" якими їх нагороджуватимуть.
Як писав УНІАН, у Міністерстві оборони України очікують, що до 9 травня Російська Федерація може вдатися до провокацій чи посилення обстрілів.
Військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін 9 травня буде "звітувати" своїм громадянам про захоплення Маріуполя, видаючи це за "перемогу".
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