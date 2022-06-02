Цей танк ворога приїхав знищувати позиції українських захисників.

Українські військові з часу повномасштабного вторгнення РФ до України відточили свою майстерність у знищенні бронетехніки окупантів.

Цього разу у приціл бійців потрапив танк росіян, який ефектно розлетівся на друзки. Відео знищення техніки опублікував фонд "Повернись живим".

На ролику зафіксовано результат роботи воїнів 54 ОМБр та бійців К2. "Нелегка доля російських танкістів — їх постійно палять українські воїни... Спільно з побратимами з 54 бригади воїни К2 знищили один із танків ворога, які прийшли обстрілювати позиції захисників України", - йдеться в описі до запису.

За словами військових, решта танків "накивали пʼятами".

Раніше в Україні безпілотник оперативного командування "Південь" "Байрактар" знищив два танки російських окупантів.

Нагадаємо, війська Російської Федерації вранці 24 лютого вдерлися на українську територію й розпочали повномасштабну війну.

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