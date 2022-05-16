З метою створення пропагандистської картинки в Маріуполь привезли 2 тисячі полонених, які будуть "грати" роль полонених з "Азовсталі".

Російські ЗМІ, підконтрольні Кремлю, вже з самого ранку, 16 травня, почали розганяти в мережі фейк про нібито добровільну здачу у полон українських військових, які обороняють територію "Азовсталі" в Маріуполі.

Відповідні "новини" вже опублікували РЕН-ТВ, URA.RU, Царьгород й інші сумнівні ресурси.

Йдеться про нібито "першу групу "з 10 військових, які покинули завод з "білим прапором".

Джерелом легалізації вкиду на який посилаються російські ЗМІ є "командир батальйону бойовиків "Схід" Олександр Ходаковський.

Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко спростував чергові фейкові заяви окупантів про те, що українські військові нібито здалися росіянам: "Якщо "довіряти" джерелам окупантів, то вони вже тричі брали всіх у полон у Маріуполі".

Раніше про інформаційний вкид РФ писав InformNapalm. З метою створення пропагандистської картинки росіяни привезли до Маріуполя 2 тисячі полонених - військових і цивільних, які будуть "грати" роль полонених з "Азовсталі".

Станом на ранок 16 травня окупанти не припиняють спроб зайти або заблокувати вихід з бункерів на "Азовсталі", де перебувають українські бійці.

Всі наземні операції окупанти ведуть виключно по периметру заводу. Ніякого глобального наближення не відбувається, саме тому зростає щільність обстрілів.

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