Російські ЗМІ, підконтрольні Кремлю, вже з самого ранку, 16 травня, почали розганяти в мережі фейк про нібито добровільну здачу у полон українських військових, які обороняють територію "Азовсталі" в Маріуполі.
Відповідні "новини" вже опублікували РЕН-ТВ, URA.RU, Царьгород й інші сумнівні ресурси.
Йдеться про нібито "першу групу "з 10 військових, які покинули завод з "білим прапором".
Джерелом легалізації вкиду на який посилаються російські ЗМІ є "командир батальйону бойовиків "Схід" Олександр Ходаковський.
Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко спростував чергові фейкові заяви окупантів про те, що українські військові нібито здалися росіянам: "Якщо "довіряти" джерелам окупантів, то вони вже тричі брали всіх у полон у Маріуполі".
Раніше про інформаційний вкид РФ писав InformNapalm. З метою створення пропагандистської картинки росіяни привезли до Маріуполя 2 тисячі полонених - військових і цивільних, які будуть "грати" роль полонених з "Азовсталі".
Станом на ранок 16 травня окупанти не припиняють спроб зайти або заблокувати вихід з бункерів на "Азовсталі", де перебувають українські бійці.
Всі наземні операції окупанти ведуть виключно по периметру заводу. Ніякого глобального наближення не відбувається, саме тому зростає щільність обстрілів.