За словами уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенко, трапляється багато випадків, коли рідні отримують повідомлення про загибель людини, а вона знаходиться живою у полоні.

Багато випадків, коли рідні отримують повідомлення про загибель людини, а вона знаходиться живою у полоні.

Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко в ефірі інформаційного телемарафону 27 липня.

"В останньому обміні така людина вернулася. Коли був обмін 144 на 144. Така людина вернулася до дому і це було дуже приємно", - сказав Котенко.

Він зауважив, що для рідних зниклої особи важливо обов’язково здати ДНК, тому що це набагато пришвидшує пошук.

"Якщо рідні не будуть здавати ДНК, то ми дуже довго можемо шукати збіг по ДНК. Це потрібно зробити в Національній поліції", - пояснив Котенко.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти розповів про алгоритм дій для тих, хто має інформацію про зникнення людини за особливих обставин.

"По-перше, потрібно звернутися до Національної поліції та написати заяву про зникнення людини. Друге, потрібно звернутися до Національного інформаційного бюро за тел.16-48. Третє, що потрібно зробити - це звернутися до нашого кол-центру тел.0 800-339247, якщо людина буде телефонувати з-за кордону на будь-який месенджер тел. 095 896-0421", - поінформував Котенко.

Він додав, що звернутися може будь-який громадянин, не обов’язково близький родич зниклої особи, але й його приятель, сусід, знайомий, колега.

Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин розпочинає розшук з першого дня, після отримання відповідного звернення.

"Головне, щоб була якомога повніша інформація про зниклу людину, прізвище, ім’я, по-батькові, повна дата народження та де зникла людина. Щоб ми мали змогу розпочати роботу", - сказав Котенко.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти зауважив, щоб не нашкодити людині яка зникла, потрібно бути впевненим в тому, що ця інформація не буде використана проти особи, що розшукується. Він акцентував, щоб убезпечитись від шахраїв, потрібно пам’ятати, що фахівці, які дійсно займаються пошуком зниклих осіб, ніколи не вимагатимуть гроші за цю інформацію.

"Якщо зник військовий, то для нас нічого не треба (інформації де зник - УНІАН), ми й так розуміємо, що в тому чи іншому місці знаходиться бригада і при яких бойових діях ця людина зникла. Ми розуміємо де можливо людина , якщо вона потрапила в полон, може знаходитись в той чи інший час", - пояснив Котенко.

Він відмітив, якщо вдалося з’ясувати що людина в полоні і у неї є можливість спілкуватися по Женевській конвенції зі своїми рідними, тоді вся інформація передається до Координаційного штабу, який займається питаннями звільнення військовополонених.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти зауважив на тому, що дуже важко працювати з російською стороною.

"З росіянами тяжко розмовляти, бо ми не розуміємо їх формули, як вони приймають рішення - підказувати Червоному Хресту, що людина в полоні чи ні. Бувало так, що люди попали в полон і вони всі є на відео, а підтвердження має тільки половина. Єдиним підтвердженням, що людина перебуває в полоні є підтвердження Червоному Хресту", - акцентував Котенко.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня з полону окупантів визволили 144 українських військових. Це наймасштабніший обмін з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зі 144 звільнених – 95 оборонців з "Азовсталі", серед них – 43 військовослужбовці полку "Азов".

11 липня в офісі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин повідомили, що 7200 українських військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. У цю цифру входять представники різних структур, в тому числі нацгвардійці, прикордонники, спецслужбовці.

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