Підозрюваний пообіцяв жінці за 10 тисяч гривень визволити його.

В'язень Одеської колонії виманив гроші у дружини зниклого на фронті бійця.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, у липні зловмисник, відбуваючи покарання в Одеській виправній колонії, побачив у соціальній мережі оголошення про розшук військовослужбовця Збройних сил України. За інформацію про місцезнаходження зниклого бійця пропонувалася винагорода.

"Зателефонувавши за номером, вказаним в оголошенні, підозрюваний повідомив дружину зниклого військовослужбовця, що її чоловік начебто перебуває в полоні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисник пообіцяв жінці за 10 тис. грн визволити бійця з полону та вивезти його на підконтрольну Україні територію.

Довірившись шахраю, жінка перерахувала на його банківську карту аванс. Отримавши передоплату, зловмисник припинив виходити на зв'язок.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного 37-річного уродженця Донецької області, який відбуває покарання за скоєний раніше злочин в Одесі. У ході обшуку в камері, в якій він утримується, вилучили мобільний телефон та сім-карту з номером телефону, з якого було здійснено дзвінок потерпілій.

Засудженому повідомлено про підозру по ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Слідство триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення злочину.

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