Пошукова операція тривала 5 днів, до неї було залучено 323 людини.

Рятувальники завершили розбір завалів багатоповерхівки у місті Часів Яр.

Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Від ракетного удару в будинку загинули 48 людей, у тому числі — 9-річний хлопчик. Ще 9 осіб вдалося врятувати", - повідомив він. При цьому нагадав, що пошукова операція тривала 5 днів, до неї було залучено 323 людини.

Як повідомляв УНІАН, окупанти ввечері 9 липня з "Ураганів" обстріляли місто Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Ракети влучили у 5-поверхівку. У будинку повністю зруйновано два під'їзди.

Учора, 13 липня, начальник поліції Донецької області Руслан Осипенко повідомив, що ідентифіковано більшість із 48 загиблих. Він зазначив, що невпізнаними залишаються одинадцять тіл загиблих внаслідок ракетного удару.

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