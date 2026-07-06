Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших НПЗ у Росії

Цей НПЗ задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Омський нафтопереробний завод (НПЗ), який знаходиться на відстані 2 500 км від державного кордону України, успішно уражено українськими захисниками.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Telegram. "Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ уразили Омський нафтопереробний завод (Омська область), який знаходиться на відстані майже 2 500 км від державного кордону України", - наголошується у повідомленні.

Зокрема, це останній з 11 найбільших виробників бензину в РФ, який уразили українські військові.

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Як відзначили у Генштабі, цей НПЗ є найпотужнішим нафтопереробним підприємством у РФ (понад 21 млн тонн на рік) та спеціалізується на випуску широкого спектру пального, мастил та нафтохімічної продукції. Завод має один із найвищих показників глибини переробки нафти у РФ (близько 99%).

Крім того, НПЗ випускає високооктанові автомобільні бензини (АІ-92, АІ-95, G-Drive 100), дизельне пальне класу "Євро-5", авіаційний гас (марок ТС-1 та РТ).

Цей завод є також виробником бензолу, параксилолу та ортоксилолу, спеціалізованої продукції та мастил, сировини для технічного вуглецю, моторних та індустріальних олив.

Як підкреслюють у Генштабі, НПЗ задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

При цьому, на території зафіксовано влучання з подальшою пожежею, ступінь пошкоджень уточнюється.

"За попередньою інформацією уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11 проектною потужністю 8,4 млн тонн нафти на рік", - наголошується у повідомленні.

Удари по російських НПЗ

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 липня підрозділи Сил оборони ударили по НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі. Ще уражено нафтопереробний завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" (н.п. Слободка).

А в окупованій Керчі уражено термінал перевалки світлих нафтопродуктів "ТЕС-Термінал-1".

Крім цього, 4 липня Генштаб розкрив, скільки російської нафтопереробки мінуснули за останній час. Там розповіли про наслідки ударів українських дронів по нафтових потужностях "країни-бензоколонки".

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