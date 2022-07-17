Найближчим часом визначиться, хто отримає важелі впливу в економічній війні.

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Захід почав санкційну війну проти РФ. Аналітики впевнені, що найближчі місяці стануть вирішальними в цьому протистоянні.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Через санкційну війну втрати несуть усі: Росія, США і Європа. Однак поки що РФ страждає більше, оскільки її економіка цього року різко скоротиться, а вартість життя зросте.

Водночас західні країни також несуть серйозні витрати. Там значно зросла ціна на енергоносії, які до зими подорожчають ще більше.

"Найближчі місяці виявляться вирішальними у визначенні того, хто отримає важелі впливу в цій економічній війні", - заначають аналітики.

Британська дослідницька група Economist Intelligence Unit прогнозує, що війна обійдеться приблизно в $1 трильйон. Очікується, що світова економіка зросте на 2,8% замість довоєнного прогнозу в 3,9%. Найбільше втрат у виробництві зазнали Італія, Німеччина та Франція.

Нагадаємо раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що без санкцій Росія з'їла б Україну.

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