Саратовський НПЗ - одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії.

У ніч на 7 грудня Саратов і Енгельс атакували безпілотники, внаслідок чого місцеві жителі чули гучні вибухи.

За повідомленнями російських пабліків, серед ночі в Саратові оголосили повітряну тривогу через дрони. У центральній і північній частині міста пролунало близько 5 вибухів.

Місцевий аеропорт було закрито.

Проукраїнський Telegram-канал Exilenova+ з посиланням на місцевих писав про загоряння на саратовському нафтопереробному заводі (НПЗ).

Нагадаємо, це підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів - бензини, мазут, дизельне паливо, сірку технічну. Також уражений завод задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії.

Удари по НПЗ

Буквально 28 листопада Саратовський нафтопереробний завод уже зазнав атаки українських дронів. Тоді там сталися вибухи із загорянням. "У рамках зниження військово-економічного потенціалу російського агресора в ніч на 28 листопада підрозділи Сил оборони України вразили Саратовський НПЗ у Саратовській області РФ", - йшлося тоді в повідомленні Генштабу ЗСУ.

У листопаді фіксували кілька атак на Саратовський НПЗ. Зокрема, в ніч на 3 листопада відбулося влучання в об'єкт і пожежа в районі комплексу нафтопереробних установок.

Також повідомлялося про ураження цього заводу 11 і 14 листопада. Тоді поширювалася інформація про призупинення роботи цього НПЗ.

