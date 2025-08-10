Влучання відбулися принаймні у трьох різних місцях на території НПЗ.

Українські дрони успішно поцілили в критично важливі частини Саратовського нафтопереробного заводу. Це підтверджують знімки, зняті очевидцями, повідомляють аналітики відкритих данних з телеграм-каналу "Кібер-Борошно".

Проаналізувавши фото та відео, які зняли сьогодні вранці мешканці міст Саратов та Енгельс, аналітики визначили, що українські дрони поцілили по наступних об'єктах на території НПЗ:

установку гідроочистки Л-24-6, яка використовується на фінальних етапах виробництва пального;

установку отримання нафтових бітумів (саме тут спостерігалася найбільша пожежа);

базу зберігання нафтопродуктів, яка розташована неподалік від виробницих потужностей.

Атака дронів по російських НПЗ

Як писав УНІАН, минулої ночі низку російських регіонів атакували українські дрони. Зокрема було завдану удару по нафтопереробному заводу в Саратові, неподалік від якого знаходиться також сумнозвісна авіабаза "Енгельс-2". При цьому на місці ударів спалахнула потужна пожежа, що викликала масу емоцій у місцевих мешканців.

Також повідомляється, що українські дрони вперше атакували Республіку Комі. За попередньою інформацією, було уражено Ухтинський нафтопереробний завод, розташований приблизно за 2000 км від кордону РФ з Україною.

