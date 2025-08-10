Російським НПЗ знову непереливки / ілюстративне фото REUTERS

Українські дрони успішно поцілили в критично важливі частини Саратовського нафтопереробного заводу. Це підтверджують знімки, зняті очевидцями, повідомляють аналітики відкритих данних з телеграм-каналу "Кібер-Борошно"

Проаналізувавши фото та відео, які зняли сьогодні вранці мешканці міст Саратов та Енгельс, аналітики визначили, що українські дрони поцілили по наступних об'єктах на території НПЗ:

  • установку гідроочистки Л-24-6, яка використовується на фінальних етапах виробництва пального;
  • установку отримання нафтових бітумів (саме тут спостерігалася найбільша пожежа);
  • базу зберігання нафтопродуктів, яка розташована неподалік від виробницих потужностей.
колаж t.me/kiber_boroshno
колаж t.me/kiber_boroshno

Атака дронів по російських НПЗ

Як писав УНІАН, минулої ночі низку російських регіонів атакували українські дрони. Зокрема було завдану удару по нафтопереробному заводу в Саратові, неподалік від якого знаходиться також сумнозвісна авіабаза "Енгельс-2". При цьому на місці ударів спалахнула потужна пожежа, що викликала масу емоцій у місцевих мешканців.

Також повідомляється, що українські дрони вперше атакували Республіку Комі. За попередньою інформацією, було уражено Ухтинський нафтопереробний завод, розташований приблизно за 2000 км від кордону РФ з Україною.

