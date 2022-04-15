У розпорядження СБУ потрапив шокуючий запис, де російський кат вихваляється перед своїм другом про звірства, які він чинив з українськими військовополоненими.

Росія грубо порушує Женевську конвенцію та інші міжнародні норми поводження з військовополоненими.

Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Так, у розпорядження СБУ потрапив шокуючий запис, де російський кат вихваляється перед своїм другом про звірства, які він чинив із українськими військовополоненими.

"Пленных привозили, еб*ть, я над ними издевался… С*ка, бл*, и пальцы отрублю, и кисть отрублю! Ставь на лопату, на кирпич: "ааааа", орёт!" – розповідає загарбник.

"Зізнається, що навіть колеги дивуються його жорстокості: "Салават, ты откуда дикарь такой взялся?!". А СБУ вже знає звідки. Це 27-річний астраханський нелюд Салават Сарсенов. Він контрактником прийшов війною на українську землю і безуспішно намагається просунутися на Запорізькому напрямку. Цікаво, чи знає про такі "подвиги" свого сина його матір, Зульфія Сарсенова? Бо СБУ уже документує їх у рамках кримінальних проваджень. Тож якщо "дикуну" вдасться вижити, він неодмінно постане перед справедливим судом", - наголосили в СБУ.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти обговорюють з рідними вказівки знищення українських міст.

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