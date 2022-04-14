Українська розвідка перехопила розмову російського солдата про плани знищення міст

Окупанти обговорюють з рідними вказівки знищення українських міст: "Путін сказав все з землею рівняти".

Про це йдеться у перехопленнях розмов російських окупантів, опублікованих Головним управлінням розвідки Міноборони.

"В рамках роботи Міжвідомчого координаційного центру при ГУР МО за участі Нацполіції отримано чергове перехоплення розмов військовослужбовців противника, які розкривають плани російського командування щодо війни в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, військовослужбовець армії агресора Олег Карасьов розповідає своїй дружині про отримані вказівки щодо подальших дій в Україні: "Путін сказав, якщо до 10 травня ні х… не зробимо, то все з землею рівняти".

Він також розповів, що окупанти отримали розпорядження та ще не полишають спроб "звільнити" Рубіжне.

"А Лисичанськ і Сєвєродонецьк із землею зрівнюємо. Не будемо намагатись. Наші контрактники ні х… просунутися не можуть... Наших стріляють кожного дня", - сказав Карасьов.

У ГУР наголосили, що ця розмова підтверджує, що РФ цілеспрямовано перейшла до тактики знищення українських міст та злочинів проти мирного населення за прямою вказівкою вищого військово-політичного керівництва країни, зокрема російського президента.

Як повідомляв УНІАН, напередодні на Донбасі окупанти обстріляли низку населених пунктів.