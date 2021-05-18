Йому повідомлено про підозру у рамках провадження за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) ККУ.

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила колишнього бойовика "ДНР" в одному з підрозділів Збройних сил України в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Читайте такожБойовики за добу 15 разів обстріляли позиції ЗСУ на ДонбасіЯк повідомляє прес-центр СБУ, чоловік у 2014 році у складі незаконних збройних формувань так званої "ДНР" зі зброєю в руках перебував на одному з блок-постів у Слов’янську на Донеччині.

Він здійснював незаконний огляд і перевірку документів громадян і транспортних засобів.

Невдовзі зловмисник покинув "службу" у бойовиків, а згодом, надавши недостовірні дані через військкомат, влаштувався до української армії.

Чоловік ніс службу в одній з частин у Донецькій області.

У ході проведення обшуку за місцем проживання правопорушника правоохоронці виявили і вилучили незареєстрований пістолет травматичної дії та проросійську символіку.

У рамках провадження за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Триває досудове слідство.

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Автор: Антоніна Доломанжи