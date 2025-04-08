Колишній головком зазначив, що робота цього штабу була надійним і ефективним механізмом взаємодії між Україною і партнерами.

Посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що у 2022 році в німецькому Вісбадені створили секретний штаб, де українське командування спільно з американськими партнерами планувало операції проти російських військ. Раніше цю інформацію оприлюднило видання New York Times.

У Facebook Залужний написав, що штаб у Вісбадені "справді став нашою з партнерами секретною зброєю у плануванні операцій та формуванні потреб для їхньої реалізації". Його створили на базі центру з координації постачання військової допомоги Україні, який спершу базувався у штаб-квартирі Європейського командування США у Штутгарті.

Україна разом із партнерами відчула потребу в оперативному штабі для оцінки потреб у зброї та техніці. Тому на базі логістичного центру і створили штаб, який мав аналізувати сплановані операції українського війська і формувати потреби для них.

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Залужний пише:

"Це питання особливо гостро постало влітку 2022 року, коли наші партнери висловили сумніви щодо доцільності тих чи інших видів озброєнь та боєприпасів для фронту в Україні".

Ексголовком поділився, що штаб у Вісбадені планував операції, проводив воєнні ігри, формував потреби для ЗСУ та передавав їх до США та столиць країн Європи. Залужний назвав його "чудовим механізмом взаємодії з нашими партнерами".

Що відомо про секретний штаб у Вісбадені

За інформацією NYT, секретний центр партнерства знаходився в гарнізоні армії США у Вісбадені, Німеччина. Щоранку американські та українські військові офіцери встановлювали пріоритети націлювання, серед яких були російські підрозділи, частини обладнання або інфраструктуру.

Американські та європейські розвідники переглядали супутникові знімки, радіовипромінювання і перехоплювали повідомлення, щоб знайти російські позиції. Потім Task Force Dragon передавала українським військовим координати для ураження цілей.

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