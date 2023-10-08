Двоє росіян здалися в полон. Також знищено понад 20 одиниць російської техніки.

За добу українським військовим на Таврійському напрямку вдалося ліквідувати ще понад 240 російських окупантів та знищити понад 20 одиниць їхньої техніки.

Наразі сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

За його словами, українські воїни завдають окупаційним військам втрат, закріплюються на зайнятих рубежах, а також проводять розмінування та дорозвідку.

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Протягом минулої доби росіяни завдали 11 авіаційних ударів, провели 36 бойових зіткнень та здійснили 610 артобстрілів на Таврійському напрямку. Водночас, українські ракетні війська та артилерія на цьому напрямку виконали 1 тис. 212 вогневих завдань.

Відтак, вдалося ліквідувати 241 російського окупанта, ще двоє загарбників здалися в полон. Крім того, ЗСУ знищили 21 одиницю військової техніки ворога. Зокрема, 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи, 4 безпілотники, 4 одиниці автомобільної техніки. Тарнавський уточнив, що також знищено "один важливий об'єкт ворога".

Війна в Україні - втрати росіян

Як повідомляв УНІАН, на півдні українські військові відправили до пекла ще 31 окупанта та знищили майже 20 одиниць їхньої техніки та озброєння. Зокрема, танки, гармати та човни.

Загалом за минулу добу ЗСУ ліквідували 580 російських загарбників, а також майже 60 російських танків, броньовиків та артилерійських систем тощо.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 282 тис. 280 своїх військових та понад 39,4 тис. одиниць техніки та озброєння.

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