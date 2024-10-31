За словами Ступака, окупанти прагнуть обрізати всю Донецьку область.

Існує ризик наступу російських окупантів на Запоріжжя, тому Україна має розглядати найгірші варіанти. Про це у коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Іван Ступак.

За його словами, Сили оборони України, розташовані на Запорізькому напрямку, вже кілька місяців очікують на те, що "щось повинно початись".

"Наші військові з того напрямку прямо кажуть: "Ми вже декілька місяців очікуємо, що щось повинно початися". Здається, місяць тому вже була спроба наступу на Запорізькому напрямку. Дуже приблизно це між Гуляйполем та Великою Новосілкою прямо по адмінмежі між Донецькою та Запорізькою областями росіяни мали просування на північ", - нагадав аналітик.

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Він зазначив, що росіяни прагнуть обрізати всю Донецьку область. Нині ж Сили оборони бачать підготовку росіян, у зв'язку з чим "колись воно почнеться", втім, наразі невідомо коли саме. Водночас необхідно розглядати найгірші варіанти та бути до них готовим:

"Розраховувати, що Запоріжжя не візьмуть? Так їм і не треба брати, вони будуть його руйнувати".

Військовий експерт попереджає, що Запорізька область нині дійсно перебуває під загрозою.

"Подивіться на карті відстань - до Покровська через Павлоград до міста Дніпро там 160 км. А тепер подивіться, що залишається внизу на півдні. Вся ця територія, частина Дніпропетровської, Запорізької області можуть опинитися просто в мішку", - резюмував Ступак.

Що відбувається у Запорізькій області

Росіяни готуються до наступів на Запоріжжі з бронетехнікою. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин із посиланням на дані розвідки.

За його словами, відповідні навчання ворог вже провів на одному з полігонів на окупованій території.

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