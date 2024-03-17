Ракетоносії окупантів заведені у пункти базування, зазначила очільниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня.

Морські втрати Росії під час війни в Україні вплинули на ситуацію в Чорному морі - супротивники усвідомлюють небезпеку для своїх бортів й станом на вечір суботи, 16 вересня, їхня активність не була помічена.

Про це розповіла керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. "На сьогодні активність у морі у росіян не проглядається, вони дійсно не мають можливості і плану конкретного для виведення корабельно-катерного складу на простори акваторії Чорного моря", - сказала вона.

За словами очільниці прес-центру, для сил супротивника є небезпека, і вона не дозволяє росіянам "навіть патрулювати більш-менш спокійно, бо пам'ятають, що сталося з патрульним кораблем "Сергій Котов".

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"Ракетоносії ж продовжують перебувати в акваторії Чорного моря, хоч і заведені в пункт базування і понад три тижні не застосовувалися на бойовому чергуванні. Але загроза від них нікуди не поділася. І треба завжди пам'ятати, що вони здатні застосувати озброєння навіть з бухти, хоча це суперечить навіть заходам безпеки відносно їх же екіпажів", - зазначила Гуменюк.

Важливі новини про втрати ворога на 16 березня 2024 року в морі

У ніч 5 березня біля Керченської протоки захисники України знищили корабель "Сергій Котов" супротивника, вартість якого становить близько 65 мільйонів доларів.

РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну вже втратила чимало бортів, у тому числі флагман Чорноморського флоту - ракетний крейсер "Москва". Загалом станом на 16 березня ліквідовано 26 кораблів/катерів супротивника та один підводний човен.

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