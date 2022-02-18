Такі повідомлення в ООС назвали "відвертою брехнею та провокацією".

Командування операції Об’єднаних сил заперечує заяви про обстріл населених пунктів українськими військовими.

Як повідомляється на Facebook-сторінці ООС, підрозділи Об’єднаних сил дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права.

"Відтак, заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку Збройних сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе країна-окупант", - йдеться в повідомленні.

У штабі ООС наголосили, що противник продовжує пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення ЗСУ в обстрілах цивільного населення, "приховуючи цим власні підступні дії".

Як повідомляв УНІАН, минулої доби, 17 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил окупанти 60 разів порушили режим тиші.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один - бойове травмування, а також поранено двох цивільних осіб.

Крім того, під час обстрілу Станиці Луганської було пошкоджено споруду дитячого садочка, лінії електропередач, газогін та зруйновано два приватні будинки. Троє працівників дошкільного навчального закладу отримали контузії.

Також збройні формування РФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт Врубівка, пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи, газогін та приватний будинок.

Після обстрілів школи та садочка окупаційні та російські ЗМІ почали поширювати повідомлення про те, що населені пункти було обстріляно з українського боку.

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