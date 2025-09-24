Координати місця ураження вказують на відстань приблизно 110 км від лінії бойових зіткнень.

Під час удару по ангару в Курській області у серпні 2025 року Сили оборони знищили "Іскандери" - пускову установку та транспортно-заряджальні машини, що належали 448-й ракетній бригаді — підрозділу, причетного до обстрілів Сумщини.

Як пише Militarnyi, ідентифікацію техніки підтвердили аналізом знаків на знімках та супутниковими кадрами.

Зокрема, під час серпневого удару, як встановили аналітики, у Шумаковому (Курська область) було знищено одну самохідну пускову установку 9П78-1 і п’ять транспортно-заряджальних машин 9Т250. Ідентифікацію приналежності техніки до 448-ї ракетної бригади провів користувач із ніком Naalsio та підтвердив її аналіз Телеграм-канал "Потужний Інформатор" із супутниковими знімками. На кадрах після удару видно характерні позначки на установках — стріли, що утворюють коло, і ромб із крапкою в центрі — які вказують на підпорядкованість техніки 448-й бригаді 20-ї загальновійськової армії.

Координати місця ураження названі як 51.504965, 36.630173 — це приблизно 110 км від лінії бойових зіткнень.

Аналіз показав, що в ангарі зберігалася дивізійна кількість ТЗМ 9Т250, отже ймовірно інші самохідні пускові установки на момент удару були або вже розгорнуті в полі, або відведені в інше місце. Постійним місцем дислокації 448-ї бригади називають село Клюква (в/ч 35535) Курського району Курської області.

Бригада завершила переозброєння на комплекси "Іскандер" до 2019 року, замінивши застарілі "Точка-У". У період переозброєння вона активно залучалася до навчань: з 2017 по 2021 роки підрозділи брали участь у стрільбах на полігоні Капустин Яр (Астраханська область РФ), на Лузькому артилерійському полігоні та в інших планових заходах бойової підготовки.

За даними експертів, після повномасштабного вторгнення 2022 року 448-а бригада була залучена до ударів по території України, у тому числі — по цивільних об’єктах на Сумщині. Через це її позиції стали пріоритетною ціллю для окремих підрозділів Сил оборони, які проводили пошук і ураження техніки бригади. Зокрема, у квітні 2025 року по місцях дислокації бригади наносилися удари в населених пунктах Ліски (Воронезька обл.) та Леженьки (Курська обл.).

Останній — серпневий — удар призвів до знищення однієї СПУ та п’яти ТЗМ, що істотно вдаряє по можливостях бригади швидко комплектувати та готувати дивізійні пуски з місць збереження техніки.

Штатна структура бригади з "Іскандерами"

Стандартна організаційна структура ракетної бригади з ракетними комплексами "Іскандер" включає три дивізіони. Кожен дивізіон поділяється на дві ракетні батареї, у кожній батареї по дві самохідні пускові установки (СПУ 9П78-1) і дві транспортно-заряджальні машини (9Т250). Відповідно, у дивізіоні — по чотири машини, а на рівні бригади — приблизно 12 СПУ/ТЗМ у штаті. Крім бойових підрозділів, бригада має батарею управління, ракетно-технічний дивізіон і дивізіон постачання.

Як писав УНІАН, у серпні, в результаті пожежі, яку спричинив український дрон, на полігоні "Молькіно", що у Краснодарському краї РФ, знищено одразу шість машин на шасі МЗКТ-7930 та одну на базі КамАЗа зі складу оперативного тактичного ракетного комплексу "Іскандер". Раніше йшлося, що невідомо, скільки зі знищених машин пускові, а скільки транспортно-заряджаючі. Українська сторона офіційно не повідомляла про удар по полігону.

