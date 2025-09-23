В результаті удару по полігону "МолькіноРосія втратила найбільше ракетних комплексів "Іскандер" за один раз.

Стали відомі втрати росіян у техніці в результаті пожежі на полігоні "Молькіно", що у Краснодарському краї. Як пише український військовий портал Defence Express, причиною пожежі був удар українських далекобійних дронів. Удар було нанесено 14 безпілотниками у 20 числах серпня.

Судячи з фото, які опублікував Telegram-канал "Досье шпиона", було знищено одразу шість машин на шасі МЗКТ-7930 та одну на базі КамАЗа зі складу оперативного тактичного ракетного комплексу "Іскандер". Також судячи з фото на місці прильоту вирувала пожежа, яку намагалися загасити.

"У складі комплексу "Іскандер" знаходяться не лише пускові, які мають індекс 9П78-1, а й цілий ряд інших машин. Це транспортно-заряджаюча 9Т250, яка також монтується на шасі МЗКТ-7930, а також КШМ, машина технічного обслуговування, пункт розрахунку пуску та машинна життєзабезпечення, всі на шасі КамАЗ", - додали аналітики.

У Defence Express додали, що наразі невідомо, скільки зі знищених машин пускові, а скільки транспортно-заряджаючі. Певну підказку дають технічні люки, які розрізняються у пусковій та транспортно-заряджаючій машині – на це звернули увагу OSINTери з Кіберборошно. На їх думку була знищена лише одна пускова та п'ять ТЗМ 9Т250. При цьому пускова знаходилась в окремому ангарі.

Від українських військових не надходило офіційної інформації про удар по полігону. Однак факт пожежі підтверджували у російському МЧС. Там казали, що на полігоні згоріли штаб та казарми, а причину пожежі "встановлюють".

Що відомо про полігон "Молькіно"

Це велика військова база росіян, яка функціонує з радянських часів. З 2015 року вона відома, як тренувальний полігон приватного компанії "Вагнер", а після ліквідації вагнерівців, як зазначали у російських ЗМІ, вона перейшла до так званого "Африканського корпусу", яким керує російське Міноборони.

Defence Express зазначив, що поряд з полігоном "Молькіно", у населеному пункті Гарячий ключ знаходиться місце постійної дислокації 1-ї ракетної бригади ЗС РФ, яка має на озброєнні ОТРК "Іскандер".

