Усього впродовж доби відбулось 14 бойових зіткнень, 8 атак ворога було відбито безпосередньо в районі Мар’їнки Донецької області.

Сили оборони України відбили атаки російських окупантів на Бахмутському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. "Протягом доби відбулось 14 бойових зіткнень", - йдеться у зведенні.

Так, на Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Бологівки, Кругляківки Харківської області та Новоселівського Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка Берестове Харківської області.

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Разом з тим, на Лиманському напрямку від авіаційних ударів ворога постраждали Надія, Новоєгорівка, Невське Луганської області та Сіверськ, Спірне, Веселе Донецької області. Окупанти обстріляли з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Донецької області.

При цьому, на Бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили атаку противника в районі Григорівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Андріївки, Костянтинівки, Північного, Торецька Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Миколаївка, Маркове, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка Донецької області. Противник і надалі нарощує щільність мінно-вибухових загороджень.

На Авдіївському напрямку загарбники завдали авіаційних ударів неподалік Авдіївки та Водяного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне та Первомайське Донецької області.

Також, на Мар’їнському напрямку протягом доби українські захисники успішно відбили 8 атак ворога безпосередньо в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару поблизу Новомихайлівки Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Олександропіль, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

Крім того, на Шахтарському напрямку українські захисники успішно відбили атаку противника в районі Рівнополя Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Урожайного та Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційного удару неподалік Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Чарівне, Роботине, Малі Щербаки, Кам’янське, Плавні Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

До того ж, на Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в біля Миколаївки, Бургунки та Ольгівки Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них місто Херсон, Антонівка, Дніпровське, Широка Балка Херсонської області.

"Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - йдеться у зведенні.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Найманці приватної військової кампанії "Вагнер" повернулися на частину фронту, де за українську оборону відповідальне Східне угруповання військ. Частина "вагнерівців" переукладає контракти з Міноборони РФ і повертається з Білорусі.

Російські загарбники на Лимано-Куп’янському напрямку фронту формують штурмові загони. Ворог сподівається пробити оборону ЗСУ і обстрілює українські позиції з максимальних дистанцій.

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