За останні сім днів лише озброєння та військової техніки ворог втратив на рівні майже 700 одиниць.

Сили оборони України за останні сім днів знищили майже 5 тисяч російських загарбників.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram. Зокрема, втрати ворога за тиждень становлять 4 тисяч 810 знищених окупантів і 692 одиниці озброєння та військової техніки.

"За тиждень з 19 червня по 25 червня Силами оборони України знищено близько 4810 осіб особового складу противника", - наголосив Павлюк.

За його словами, за тиждень знищено 46 танків, 77 бойових броньованих машин, 187 артилерійських систем, 14 реактивних систем залпового вогню, 21 установка ППО, 164 одиниці автотехніки та 30 одиниць спецтехніки.

"Окрім цього нашими захисниками збито 4 гелікоптери, 48 ворожих ракет та 101 БпЛА", - додав Павлюк.

Новини з фронту станом на 25 червня - звіт Генштабу

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 25 червня 2023 року орієнтовно склали близько 224 тисяч 630 осіб ліквідованими, у тому числі 720 військових за минулу добу.

Також стало відомо, що за підсумками минулої доби окупанти намагалися вести наступальні дії в Лиманському та Бахмутському напрямках, а також поблизу Мар’їнки. Ворог не мав успіху. Загалом ЗСУ провели 29 бойових зіткнень з росіянами на Донбасі.

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