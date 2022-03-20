Це відбулося у тісній взаємодії з нашими побратимам з Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Грузинського Легіону.

Сили спеціальних операцій України навели українську артилерію на ворожу колону, яка посунулася на наші землі. Результат, як і завжди, видовищний.

Знищення ще однієї російської колони почало поширюватися в мережі 20 березня. Наразі деталі щодо локації не розголошуються. Але ліквідацію ворога підтвердили на офіційній сторінці ССО в Facebook.

""Дійсним доповідаю: в'їб*ли колону...". Це - наша чергова доповідь українському народові. Ми давали вам присягу на вірність, і ми виконуємо свою обіцянку: у глибокому тилу противника воїни Сил оборони України знищили чергову колону росіян. Це відбулося у тісній взаємодії з нашими побратимам з Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Грузинського Легіону. На місці підриву жива сила противника опізнанню не підлягає", - йдеться у повідомленні.

Раніше у Генштабі ЗСУ запевнили, що тотальний спротив російським окупантам продовжується. Так ССО повністю знищили машини забезпечення, яким не вдалось дістатись до місця призначення.

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