Начальник штабу Сил тероборони Андрій Войлоков озвучив цю інформацію "спеціально для ворога".

Сили територіальної оборони Києва мають у своєму розпорядженні озброєння, яке надали Україні союзники.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника штабу Сил територіальної оборони Андрій Войлоков.

Він зазначив, що Сили тероборони на 100% за штатом воєнного часу забезпечені зброєю, боєприпасами. Навіть, за його словами, здійснено розподіл та отримані матеріально-технічні засоби та озброєння, надані Україні як матеріально-технічна допомога. Йдеться про протитанкові гранатомети NLAW, гранатомети "Бункер М-141", які є на озброєнні країн-членів НАТО.

"Це все теж у нас є", - сказав він.

Войлоков додав, що заздалегідь розпочата підготовка інструкторів і резервістів, які будуть виконувати завдання за допомогою вище згаданих засобів.

Він наголосив, що цю інформацію адресовано спеціально ворогу.

"Нехай ворог про це чує" - сказав Войлоков.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня Кличко заявив, що у Києві розгорнули роботу зі створення системи територіальної оборони та відпрацьовується питання організації управління містом в умовах відсутності мобільного зв’язку, інтернету.

Основою військової складової територіальної оборони столиці є 112-та бригада тероборони Збройних сил України.

Вас також можуть зацікавити новини: