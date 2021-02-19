Бойових втрат серед українських захисників немає.

На Донбасі сьогодні зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Читайте такожРосійські окупанти відкрили вогонь з міномету по українських позиціях біля ЗайцевогоПро це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

«Протягом поточної доби, 19 лютого, на переважній більшості ділянок відповідальності частин і підрозділів в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігалася тиша. Проте було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню», - йдеться в повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», збройні формування Російської Федерації вели вогонь по українських позиціях з мінометів 120-го калібру неподалік населеного пункту Зайцеве. Поблизу Південного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї, а біля Луганського - з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

«На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь», - наголосили в штабі.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських захисників немає.

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Автор: Інна Андаліцька