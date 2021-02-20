Бойових втрат серед українських бійців та жертв серед місцевих жителів немає.

З початку доби ворог п’ять разів відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил, під обстріл потрапили будинки цивільних осіб.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00.

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«Протягом поточної доби, 20 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню», - зазначається у зведенні.

Так, вранці, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації відкрили прицільний вогонь з артилерійських систем 122-го калібру та снайперської зброї по українських позиціях неподалік населеного пункту Південне.

З мінометів 120-го калібру російсько-окупаційні війська вели вогонь поблизу Новгородського. Тут під мінометний обстріл потрапили не лише позиції Збройних сил України, а й будинки місцевих жителів. Внаслідок обстрілу було пошкоджено три житлових будинки, лінію електромереж та газопровід. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Також окупанти вели прицільний вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї неподалік населених пунктів Попасна та Катеринівка.

Бойових втрат серед захисників України немає.

На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами, наголосили у штабі ООС.

Ситуація на Донбасі: що відомо

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Автор: Вікторія Токарєва