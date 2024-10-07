Окупанти випробовують різні способи штурмів.

На Лиманському напрямку російські війська нарощують атаки із застосуванням танків та БМП, але їхня тактика більше схожа на "простукування" місць для удару, аніж на намір прориву.

Про ситуацію в зоні відповідальності 60-ої окремої механізованої бригади в етері телемарафону розповів начальник відділення комунікацій ОМБр Максим. "У порівнянні з тим, що було кілька місяців тому, напрямок дійсно починає оживати. Починається все більше і більше механізованих штурмів у нашій зоні відповідальності. Ми наразі тримаємо стрій і не даємо ворогу пройти", - акцентував він.

За його словами, кількість задіяної в механізованих штурмах техніки не свідчить про те, що росіяни налаштовані на прорив. "Скоріше за все, просто дивляться - шукають слабкі місця, простукують, де можна буде вдарити",- зазначив військовослужбовець.

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Він додав, що в їхній зоні відповідальності окупанти щонайменше раз на тиждень штурмують відносно невеликою механізованою складовою:

"Може бути два танки, два БМП чи один танк і декілька БМП. Нещодавно на нашій ділянці був ворожий штурм близько 10 мотоциклістів. Тобто вони випробовують різні засоби і способи".

Втім, кожен російський штурм зазвичай закінчується тим, що піхота противника розбігається по посадках. "Після цього її добивають FPV-дрони, а вночі вже важкі дрони "Баба Яга", - резюмував начальник відділення комунікацій.

Ситуація на фронті

За даними Генерального штабу ЗСУ, сьогодні на лінії фронту відбулося 88 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Лиманському, Куп’янському, Покровському та Курахівському напрямках.

Лише на Лиманському відбулося 16 боїв, а 11 з них все ще тривають. Зазначається, що загарбники хочуть просунутися поблизу Макіївки, Греківки, Невського, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі.

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