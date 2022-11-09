Неподалік Берислава окупанти підірвали лінії електропередач та устаткування сонячної електростанції.

Російські окупанти на півдні продовжують мародерство, посилюють поліцейський терор та знищують цивільну інфраструктуру.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє оперативне командування "Південь" за підсумками 8 листопада.

"Окупанти продовжують мародерство і знищення цивільної інфраструктури в населених пунктах, де евакуювались місцеві. Випробовування пропускної спроможності Каховської дамби здійснюють переправляючи вантажівки з награбованим майном - побутовою технікою та будівельними матеріалами, а також вивезенням художніх і історичних цінностей", - йдеться у повідомленні.

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В ОК "Південь" також зазначили, що неподалік Берислава окупанти підірвали лінії електропередач та устаткування сонячної електростанції.

Також наголошується, що окупанти посилюють поліцейський терор.

"Створюючи нестерпні умови для життя місцевого населення, окупанти посилюють і поліцейський терор, вишукуючи активістів сил спротиву, намагаючись перервати інформаційне забезпечення людей в умовах демонтажу веж мобільного зв’язку", - розповіли в ОК "Південь".

Що відбувається на півдні

Як відомо, на південному напрямку тривають інтенсивні наступальні дії української армії.

На початку жовтня у Офісі президента України звітували про звільнення понад 2 тисячі 400 квадратних кілометрів території Херсонській області.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Кремль планує здати значні території Херсонської області.

Водночас президент Володимир Зеленський казав, що росіяни не готові залишити Херсон, а їх найбільш підготовлені солдати залишаються на місцях.

В українській розвідці кажуть, що росіяни масово вивозять з Херсонської області не тільки пам'ятники, побутову техніку та речі мирного населення, а ще й склопакети.

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