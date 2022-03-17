Ситуація на Житомирщині станом на 17 березня залишається напруженою. Ворог вдарив по Коростенському району.
Про це повідомляє ДСНС України.
"17 березня у населеному пункті Коростенського району внаслідок авіаційного удару знищено господарську будівлю та частину житлового будинку, в якому перебував чоловік, він не постраждав", - розповіли у прес-службі.
Авіаудар пошкодив кілька приватних житлових будинків. Також він прийшовся в землю неподалік приватного обійстя, що спричинило загоряння сухої трави на площі 1 га. Рятувальники гасили пожежу та проводили пошуково-рятувальні роботи. Загиблих та травмованих немає.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти зламали сайт Житомирської облради та розмістили фейкову новину.