Рятувальники гасили пожежу та проводили пошуково-рятувальні роботи / фото ДСНС України

Ситуація на Житомирщині станом на 17 березня залишається напруженою. Ворог вдарив по Коростенському району. 

Про це повідомляє ДСНС України.

"17 березня  у населеному пункті Коростенського району  внаслідок авіаційного удару знищено господарську будівлю та частину житлового будинку, в якому перебував чоловік, він не постраждав", - розповіли у прес-службі.

Загиблих та травмованих нема / фото ДСНС України

Авіаудар пошкодив кілька приватних житлових будинків. Також він прийшовся в землю неподалік приватного обійстя, що спричинило загоряння сухої трави на площі 1 га. Рятувальники гасили пожежу та проводили пошуково-рятувальні роботи. Загиблих та травмованих немає.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти зламали сайт Житомирської облради та розмістили фейкову новину.

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