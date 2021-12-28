Наголошується, що президент Анджей Дуда отримує інформацію про ситуацію на українсько-російському кордоні як від польських служб, так і від союзників Польщі.

Глава кабінету президента Польщі Павло Шрот заявив, що не виключає будь-якого варіанту розвитку ситуації на кордоні України з Росією. Варшава зберігає тісну співпрацю з партнерами.

Як повідомляє "Польське радіо", за його словами, Анджей Дуда отримує інформацію про ситуацію на українсько-російському кордоні як від польських служб, так і від союзників Польщі.

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"Зараз ми не виключаємо жодного варіанту. Ситуація - серйозна. Ми тісно співпрацюємо з Україною. Перед святами президент (Дуда - ред.) зустрічався з президентом Володимиром Зеленським у форматі Люблінського трикутника. Найближчим часом - це не останні контакти, співпраця дуже інтенсивна", - розповів Шрот.

Шрот підкреслив, що Дуда дуже підтримує Україну, "коли мова йде про збереження її територіальної цілісності, а також про демократичний устрій".

Нагадаємо, Україна, Литва та Польща за результатами саміту у форматі "Люблінського трикутника" закликали міжнародне співтовариство посилити санкції до Росії через її агресію проти України.

Тоді ж Дуда закликав Захід не йти на жодні поступки президенту Російської Федерації Володимиру Путіну відносно України.

Ультиматум Кремля щодо України: що відомо

Нагадаємо, 1 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України до НАТО.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Джо Байден під час переговорів з Путіним, які відбулися 7 грудня, відмовився йти на поступки в питанні перспектив вступу України в НАТО.

16 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не піде на поступки Росії в питанні наближення України до членства в Альянсі. За його словами, Україна має право на захист і разом з НАТО визначатиме питання членства в Альянсі.

17 грудня Російська Федерація оприлюднила пропозиції для НАТО стосовно відмови від прийняття України до Альянсу і відмови "від ведення будь-якої військової діяльності на території України".

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