Рівень життя людей у передмісті столиці став для загарбників справжнім шоком.

Жителі звільненої від російських окупантів Бородянки Київської області, розповіли, що російські військові, як дикуни, дивувалися, що будинки в місті побудовані з цегли, а в кожному домогосподарстві є ноутбук.

Рівень життя людей у передмісті столиці став для загарбників справжнім шоком, йдеться у повідомленні СБУ в Телеграм-каналі.

Як поділилася місцева сім'я, коли росіяни прийшли в їній будинок, вони сховалися в підвалі. Саме тоді родина почула розмову окупантів.

"Прийшли до нас і всю ніч були у дворі, ми сиділи в погребі. У них такі фрази були: "Ти подивися, у них всі будинки з цегли, в кожному будинку є ноутбуки і жеруть Nutella". Для нас це було шоком. Для нас це звичайні речі - цегляний будинок, ноутбук. Для нас звичайна річ Nutella, для дітей, напевно. Для них - це диво", - поділилася жінка.

Як повідомляв УНІАН, Бородянка найбільш зруйноване місто Київщини: по ньому били некерованими 250-кілограмовими фугасними авіабомбами, "Ураганами" і "Смерчами". 7 квітня в місті почали розбирати завали і діставати тіла загиблих.

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