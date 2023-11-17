Знищено 15 кораблів та ще 12 – пошкоджені.

У Військово-морських силах ЗСУ озвучили цифри виведених з ладу ворожих військових плавзасобів у Чорному морі - знищені 15 кораблів та ще 12 – пошкоджені. Про це сказав речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону Єдиних новин, коментуючи, зокрема роботу українських морських дронів.

"Можна порахувати ті одиниці, які вже виведено з ладу – це 15 знищених та 12 пошкоджених кораблів ворога. Звісно, далеко не все це - результат роботи наших дронів, але, тим не менш, і на їхньому рахунку є достатньо багато пошкоджених ворожих кораблів. Тому відповідно ми є фактично драйверами такого нового типу морської війни, і всі це визнають", - зазначив Плетенчук.

За його словами, Україна зараз показує новий рівень застосування відповідних безекіпажних систем. "У нас існує окрема бригада подібних дронів, які використовують як надводні, так і підводні дрони. І не тільки для розвідки та розмінування, а й для нанесення вогневого ураження. Роблять вони це успішно", - сказав речник.

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Він зазначив, що завдяки ефективній роботі Сил оборони можливості росіян у Чорному морі останнім часом значно зменшилися.

"Завдяки протидії, яку ми чинимо в морі, вони вимушені триматися подалі, обмежені в своїх діях. І відповідно, в якійсь мірі можна сказати, що вони зараз знаходяться в обороні", - сказав Плетенчук. Тим не менш, додав він, небезпека нанесення ударів з моря зберігається.

"На жаль, ворог ще має носії крилатих ракет, незважаючи на проблеми з логістикою, які в них безперечно виникли через те, що вони були вимушені передислокувати свої кораблі до Новоросійська та навіть до Туапсе періодично перекидають. Однак ми продовжуємо рухатись у цьому напрямку і будемо розширбвати наш вплив за першої ж можливості", - сказав Плетенчук.

Українські морські дрони - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня президент Володимир Зеленський на Міжнародному форумі оборонних індустрій заявив, що Україна стане першою державою світу, що має власний флот безпілотних морських дронів. За словами глави держави, ці дрони вже змусили росіян ховати свої кораблі і таким чином фактично зробили Чорноморський флот РФ непотрібним.

За словами експертів зі зброї, у світі зараз існують 134 типи морських дронів, але більшість з них це розвідувальні або тренувальні моделі. Українські ж дрони є унікальними. Їх феномен полягає в тому, що вони першими у світі показали ефективність застосування під час реальних бойових дій на морі, як компонента у повномасштабній війні.

Як відомо, зокрема і вчора у мережі повідомляли про вибухи в районі окупованого Севастополя. Перед цим Міноборони РФ написало про "успішне знищення трьох БпЛА над Чорним морем". Ранок п'ятниці, 17 листопада, теж розпочався в окупованому Севастополі (Крим) з тривоги та вибухів.

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