Загалом у Харкові внаслідок дій окупантів зруйновано більш як 600 будинків.

У Харкові за ніч зафіксовано понад 80 обстрілів.

Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов повідомив в ефірі інформаційного марафону.

За його словами, у Харкові окупанти збільшили кількість артилерійських обстрілів.

"Ми зафіксували 84. Постраждали райони Салтівки, Данилівки, Холодної Гори, район ХТЗ, так само активність ворога була в Дергачах, Циркунах і в Чугуївському напрямку", – сказав Синєгубов.

Загалом, за словами голови ОВА, у Харкові внаслідок дій окупантів зруйновано більш як 600 будинків. Він додав, що на Чугуївському напрямку сьогодні вранці було збито розвідувальний безпілотний літальний апарат російських загарбників.

Крім того, Синєгубов повідомив, що влада намагатиметься організувати гуманітарний коридор до міста Ізюм, де склалася критична ситуація.

"Якщо буде підтверджено зелений коридор, ми вирушимо, автобуси готові і гуманітарний вантаж також", – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, з початку війни на Харківщині загинуло понад 250 мирних жителів. Серед них 14 дітей.

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