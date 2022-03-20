Названо кількість жертв російських окупантів серед цивільних на Харківщині / фото REUTERS
З 24 лютого в Харківський області окупанти вбили понад 200 мирних жителів.
Про це свідчать дані, опубліковані головою слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергієм Болвіновим.
За 24 дні війни в області внаслідок ворожих обстрілів загинули 266 мирних жителів. Серед них 14 дітей.
За останню добу жертвами російської агресії стали три дорослих жителі регіону.
Як повідомляв УНІАН, российские окупанти продовжують обстрілювати Харків. 18 березня внаслідок одного з ракетних обстрілів війська РФ зруйнували приміщення Харківського регіонального інституту держуправління Національної академії державного управління при Президентові України.
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