Біля Високопілля ситуація бійців ЗСУ ускладнилася. Російські окупанти перекинули військову техніку.
Про це розповів радник глави офісу президента Олексія Арестовича під час розмови з російським правозахисником Марком Фейгіном.
"У Високопілля наші трохи не те зробили, з моєї точки зору. І якщо не зовсім упустили можливість, то істотно ускладнили собі життя", - зазначив радник голови ОП.
За його словами, ворог перекинув у вказаний район артилерію та авіацію. При цьому він вказав, що загарбники вдарили по українських захисниках, які пішли в наступ
"Там ситуація вирівнялася. Вони (окупанти - УНІАН) не можуть контратакувати і робити які-небудь активні дії, а ми не можемо взяти. Хто перший резерви підтягне, той і молодець, той і переміг", - підсумував Арестович.
Як раніше повідомляв УНІАН, Збройні Сили України протягом минулої доби взяли під контроль кілька об'єктів транспортної інфраструктури в Херсонській області.
Крім того, українські захисники в неділю не дали ворогові просунутися в селах Калинівської громади (Сухий Ставок, Андріївка) та Великоолександрівської громади (Давидів Брід, Білогірка, Брускинське).