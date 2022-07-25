Радник глави ОПУ зазначив, що загарбники вдарили по українських захисниках.

Біля Високопілля ситуація бійців ЗСУ ускладнилася. Російські окупанти перекинули військову техніку.

Про це розповів радник глави офісу президента Олексія Арестовича під час розмови з російським правозахисником Марком Фейгіном.

"У Високопілля наші трохи не те зробили, з моєї точки зору. І якщо не зовсім упустили можливість, то істотно ускладнили собі життя", - зазначив радник голови ОП.

За його словами, ворог перекинув у вказаний район артилерію та авіацію. При цьому він вказав, що загарбники вдарили по українських захисниках, які пішли в наступ

"Там ситуація вирівнялася. Вони (окупанти - УНІАН) не можуть контратакувати і робити які-небудь активні дії, а ми не можемо взяти. Хто перший резерви підтягне, той і молодець, той і переміг", - підсумував Арестович.

Як раніше повідомляв УНІАН, Збройні Сили України протягом минулої доби взяли під контроль кілька об'єктів транспортної інфраструктури в Херсонській області.

Крім того, українські захисники в неділю не дали ворогові просунутися в селах Калинівської громади (Сухий Ставок, Андріївка) та Великоолександрівської громади (Давидів Брід, Білогірка, Брускинське).

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