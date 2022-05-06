Зараз у місті та околицях зосереджена "невелика кількість" російських військ.

Росія відвела від Маріуполя свої основні сили.

Про це заявив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

"Загалом, за нашими оцінками, більшість російських сухопутних військ, які були спрямовані в Маріуполь, відійшли та висунулися на північ", - наголосив Кірбі.

Зараз у місті та околицях зосереджена "невелика кількість" російських військ, що приблизно дорівнює "парі батальйонних тактичних груп".

Однак росіяни продовжують атакувати Маріуполь, завдаючи авіаційних і артилерійських та авіаційних ударів по самому місту та околицях, а також по заводу "Азовсталь".

Як повідомляв УНІАН, 4 травня командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко заявив, що ситуація на "Азовсталі" вкрай складна, але захисники Маріуполя продовжують тримати оборону.

За його словами, триває вже другий день, як противник прорвався на територію заводу, внаслідок чого там точаться важкі кровопролитні бої.

5 травня в "Азові" зазначили, що на території "Азовсталі" третю добу тривають кровопролитні бої з російськими загарбниками, які знову порушили обіцянку стосовно евакуації цивільних.

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