Унаслідок удару в Скадовську постраждали 11 загарбників, з'ясували журналісти.

У поки ще окупованому РФ місті Скадовськ Херсонської області в четвер, 9 листопада, був "приліт" у двоповерхову будівлю, в якій знаходилося так зване "військове слідче управління Слідчого комітету Росії в Скадовську".

Інцидент трапився за адресою вул. Портова, 59, будівля, в якій знаходилися окупанти, повністю знищена, повідомляє ASTRA (позиціює себе як видання незалежних російських журналістів) в Telegram, посилаючись на відомості джерел.

"У результаті обстрілу будівлю було повністю знищено. За даними джерел..., 10 людей загинули, 11 поранені", - наголошується на каналі.

Відео дня

Важливі новини України про війну - сьогодні це варто знати

9 листопада радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області Петро Андрющенко написав, що у Скадовську є влучання у будівлю колишнього колгоспу "Радянська Україна". За його відомостями, було щонайменше 15 поранених загарбників та п'ятеро ліквідованих. Пізніше ЗМІ з'ясували, що знищено кілька високопоставлених російських офіцерів.

Варто зазначити, що на українській землі вже "мінусовано" багато окупантів. Загальні втрати РФ на 10 листопада 2023 року в Україні становлять приблизно 309 520 загарбників.

Вас також можуть зацікавити новини: