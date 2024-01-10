З початку війни зареєстровано 86 кримінальних проваджень, з них 61 - з початку 2023 року.

На тлі продовження мобілізації в Україні соцмережами ширяться чутки про масові рейди та відкриття кримінальних проваджень стосовно ухилянтів, зокрема, у столичному регіоні.

Втім, ця інформація офіційно не відповідає дійсності, адже, як повідомили виданню "Телеграф" у Головному управлінні Нацполіції у м.Києві, офіційно в столиці з початку повномасштабного вторгнення РФ поліція відрила близько сотні справ, а до суду матеріали направили за 11 провадженнями.

"За інформацією слідчого управління ГУ НП у м. Києві, у період з початку 2022 року по теперішній час слідчими підрозділами столичної поліції зареєстровано 86 кримінальних проваджень за статтею 336 Кримінального кодексу України — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, з них 61 кримінальне провадження зареєстровано з початку 2023 року по теперішній час, з обвинувальним актом до суду направлено 11 кримінальних проваджень", - йдеться у повідомленні.

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Ухилянти в Україні

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що в Україні відкрито вже близько 9 тисяч кримінальних проваджень проти ухилянтів, 2 тис 600 таких матеріалів вже направлено до суду.

Як зазначав військовий аналітик Євген Дикий, без примусової мобілізації, силами лише добровольців, Україна не зможе виграти війну.

Водночас він переконаний, що війна змінює людей, і у багатьох ухилянтів є шанс пройти шлях від "примусово мобілізованих боягузів у лицарі-захисники".

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