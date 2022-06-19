Зазначається, що це перший за обсягом склад озброєння в так званій "ЛНР".

Рашисти розповіли подробиці знищення українськими військовими складу боєприпасів окупантів у Кришталевому, що знаходиться на окупованій частині Луганщини.

Так, за словами шанувальника "Новоросії", блогера Андрія Морозова, відомого в мережі під ніком Бійцівський Кіт Мурз, це був "склад взагалі всього боєкомплекту, що завозиться ешелонами на розташовану в тому ж Красному Лучі ж/д станцію з РФ", на якому зберігалися серед іншого некеровані авіаційні ракети і зенітні снаряди.

"Потужність першої детонації була така, що народ схильний вважати - значиму частину завозиться БК просто звалювали в купу в одному місці, попри те, що територія заводу величезна і можна було правильно розкласти так, щоб обійтися без хіросім в разі прильоту (...) Після попадання по складу ешелони, якими була забита станція, тепловози розтягували просто-таки з надсвітловою швидкістю", - написав він.

Український блогер Ігор Лачен з посиланням на власні джерела також повідомляв, що на склад резерв озброєння звозився починаючи з 2014 року.

"200 тонн снарядів було на складі. Підірвали все. Вибухи тривали 12 годин і після цього, ще кілька проміжних годин, з паузами. За розповідями, це перший за обсягом склад озброєння в так званій "ЛНР", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українська авіація атакувала скупчення техніки і склад боєприпасів РФ.

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