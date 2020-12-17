Стан воїна стабільний, він перебуває в лікувальному закладі.

В районі Авдіївки в результаті снайперського вогню поранено українського військовослужбовця.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.

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"Сьогодні, 17 грудня, близько 17:40 в результаті снайперського вогню отримав поранення військовослужбовець однієї з наших механізованих бригад в районі Авдіївки. Українською групою СЦКК було негайно задіяно координаційний механізм припинення вогню та направлено спеціальну ноту до СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що стан військовослужбовця стабільний, він при свідомості і перебуває у лікувальному закладі.

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Автор: Антоніна Доломанжи