В районі Авдіївки в результаті снайперського вогню поранено українського військовослужбовця.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.
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"Сьогодні, 17 грудня, близько 17:40 в результаті снайперського вогню отримав поранення військовослужбовець однієї з наших механізованих бригад в районі Авдіївки. Українською групою СЦКК було негайно задіяно координаційний механізм припинення вогню та направлено спеціальну ноту до СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що стан військовослужбовця стабільний, він при свідомості і перебуває у лікувальному закладі.
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