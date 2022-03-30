Цивільне населення може уникати контактів з російськими загарбниками або вдаватися до саботажу.

Цивільне населення на тимчасово окупованих територіях може чинити опір загарбникам.

Про те, як це робити без загрози для свого життя, на умовах анонімності ТСН розповів один із військовослужбовців Сил спеціальних операції.

Військовий радить цивільному населенню максимально уникати контакту з російськими загарбниками.

"Цивільне населення всіляко уникає контакту з військами окупанта. Що мається на увазі? Окупант не має отримувати жодної підтримки від цивільного населення. Йому мають не давати води, коли він просить, не повинні казати правильного шляху, коли питає, як проїхати. Ще краще - взагалі направити його хибним шляхом", - каже він.

Також громадяни можуть вдаватися до саботажу, тобто - відмови від виконання або свідомого недбалого виконання того, що просить або вимагає окупант. Як приклад військовий навів дії працівників заводу Citroën під час Другої світової війни.

"Розуміли, що в разі відмови від співпраці їх просто замінять на лояльних до окупаційної влади. Тому вирішили співпрацювати з окупантом та вести саботаж. … Вони змінили конструкцію, щоб показувало, що рівень масла достатній, хоча він був менший за мінімальний необхідний. Це призводило до передчасного виходу з ладу двигуна", - зазначив він.

Військовий наголосив, що всім, хто наважиться на спротив, треба максимально дбати про свою безпеку і усвідомлювати ризики.

"Завжди треба пам’ятати, що ціною помилки може бути полон, ув’язнення або навіть життя. Якщо ви долучились до спротиву, ви маєте бути готові до того, що вас затримають і будуть допитувати. Зазделегідь чітко продумайте легенду. Не діліться ні з ким успіхами вашої підривної діяльності. Будьте пильні у спілкування зі сторонніми людьми", - каже він.

Більше інформації про те, як чинити ненасильницький спротив окупантам без загрози для свого життя в різних умовах можна знайти на сайті держаного "Центру національного супротиву" за посиланням https://sprotyv.mod.gov.ua/.

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